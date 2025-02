Terzotemponapoli.com - Milan e Conte: un futuro incerto, ma la pista resta viva

Ilguarda al: in bilico Conceição, ma serve prima il dsIldi Sergio Conceição alè appeso a un filo. Le prossime due partite, decisive per la sua permanenza sulla panchina rossonera, potrebbero determinare la sua sorte. Nonostante la fiducia a breve termine, la società sta già iniziando a riflettere su possibili alternative. La prossima stagione, infatti, non può permettersi di essere un altro capitolo deludente per il clubese.Le prossime sfide di ConceiçãoIl tecnico portoghese è consapevole che le sue sorti sono legate ai risultati imminenti. La dirigenza gli ha confermato il supporto per le partite ravvicinate, ma la panchina potrebbe non essere più sicura se i risultati non arriveranno. Ilha bisogno di risultati concreti per evitare di iniziare un altro ciclo con incertezze e tensioni interne.