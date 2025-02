Rompipallone.it - Milan: deciso il prossimo colpo, c’è il sì del giocatore

Il campionato difficile dei rossoneri costringerà Moncada e Ibrahimovic a lavorare durante sul calciomercato. C’è l’idea di una operazione importanteÈ unche inizia a pensare al futuro. La stagione attuale è assolutamente sotto le aspettative. La speranza dei rossoneri è quella di poter chiudere al quarto posto per raggiungere l’obiettivo minimo e metterla subito alle spalle. Naturalmente la società sta già lavorando alla prossima stagione. Moncada e Ibrahimovic non hanno intenzione di commettere gli errori e dare a Conceicao i rinforzi giusti per alzare la qualità della rosa.Secondo le informazioni di fichajes.net, ilpotrebbe chiudere undi calciomercato importante per consentire al reparto di alzare la qualità. Naturalmente siamo nel campo delle ipotesi e vedremo cosa succederà nelle prossime settimane e se questa opzione potrà trasformarsi in realtà oppure resterà solamente una idea.