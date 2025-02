Dailymilan.it - Milan, caccia al quarto posto: ultime due chiamate per Sérgio Conceição

Leggi su Dailymilan.it

Ilcontinua laaldueperche contro Bologna e Lazio non può sbagliareIlsi gioca tutto nel giro di 72 ore, prima la sfida contro il Bologna e poi la sfida contro la Lazio che è reduce dalla sconfitta in Coppa Italia contro l’Inter. Due partire che potrebbero decretare il futuro delche al momento si trova a meno otto punti dalla zona Champions League.Un doppio spareggio, uno dietro l’altro, per un fine settimana che segnerà in un modo o nell’altro la stagione. In ballo ci sono i 60 milioni di euro che derivano dalla qualificazione alla grande coppa, ma anche il futuro di molti protagonisti: da Conceicao ai big, in molti si giocano il. In caso di mancata Champions, sarà rivoluzione.si gioca il tutto per tutto View this post on InstagramA post shared by daily