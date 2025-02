Serieanews.com - Milan, arriva il rinnovo: la zampata di Ibrahimovic è un chiaro segnale a tutti

Leggi su Serieanews.com

, ecco ilpiazza ladecisiva, tutto deciso, èto unil: ladiè un– SerieAnewsIl momento delnon è certo dei più semplici. La sconfitta contro il Torino,ta dopo una serie di alti e bassi, ha contribuito a consolidare un settimo posto che, al momento, lascia ben poco spazio all’ottimismo.Con 41 punti, i rossoneri sono distanti otto punti dalla Juventus quarta, e la lotta per un posto in Champions League sembra essere più complicata del previsto. In mezzo a una stagione in cui ilnon è riuscito a trovare continuità, c’è però una buona notizia chedal fronte mercato: ildi Christian Pulisic.Pulisic: unche parla di continuitàPoche settimane fa, le voci su un possibile allontanamento di Pulisic non mancavano, alimentate dalle indiscrezioni riguardo a un rapporto mai sbocciato con l’allenatore Sergio Conceiçao e dalla continua incertezza sul suo futuro.