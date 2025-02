Ilfattoquotidiano.it - Migranti in Albania, pagamenti in ritardo e mancate retribuzioni per i poliziotti italiani. Silp-Cgil: “Attendono da agosto”

Erano finiti nella bufera perché ospitati in alberghi a 4 e 5 stelle sul mare, a differenza dei colleghi della penitenziaria alloggiati in moduli prefabbricati. E invece, dopo il terzo, fallito tentativo del governo di dare un senso alle strutture di Gjader e Shengjin, tocca scoprire che nemmeno iimpegnati nella vigilanza dei centri perinhanno quanto gli spetta. Il sindacatoha denunciato gravi ritardi nei, e in una lettera del 26 febbraio inviata al Dipartimento della pubblica sicurezza del Viminale, evidenzia “criticità inaccettabili” riguardanti idella missione, il mancato pagamento di una parte degli straordinari, quelli inseriti nel cosiddetto ‘terzo basket’, e i ritardi nell’applicazione del contratto 2022-2024.