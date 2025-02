Lanotiziagiornale.it - Migranti, il protocollo Italia-Albania davanti alla Corte Europea. Entro giugno il verdetto sui “Paesi sicuri”. Intanto il Tai chiede la chiusura di Shengjin e Gjader

Ilè arrivato finalmentedi Giustizia. Ieri infatti in Lussemburgo è iniziato il dibattimento (ma è solo il primo dei tanti ricorsi pendentiai giudici Ue, tutti provenienti da tribunalini) sul caso di due cittadini del Bangladesh che erano stati portati nel Cpr creato dall’in. Tutti procedimenti che vertono sullo stesso nodo giuridico (per questo il caso dei due bengalesi è considerato una “causa pilota”): il concetto di Paese di origine sicuro.La vicendaIl governo Meloni, grazie all’accordo tra Roma e Tirana, ratificato nel febbraio 2024, ha istituito in, ma sotto giurisdizionena, un Cpr dove possono essere trattenuti i rinti protezione internazionale, ai quali può essere applicata una procedura accelerata di frontiera, riservata però solo a persone provenienti daconsiderati “”.