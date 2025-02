Bergamonews.it - Migliori ospedali d’Italia: il Papa Giovanni XXIII di Bergamo al 6° posto, 3° tra i pubblici

. L’Ospedalescala la classifica dei World’s Best Hospitals 2025, posizionandosi al sesto, dal nono, nella classifica generale degliitaliani, che include sia isia i privati. Balzo in avanti, dal sesto al terzo, se si considerano i soli.È il sesto anno consecutivo che ilrientra nel prestigioso ranking curato dalla rivista statunitense Newsweek in collaborazione con Statista, elaboratore leader di dati, che ogni anno seleziona i 250centri al mondo. Nella classifica globale ilsale alla 117ma posizione, guadagnando 18 posizioni rispetto alla 135ma dell’edizione precedente.Gli indicatori presi in esame restano invariati rispetto alle passate edizioni: il parere di esperti medici e del mondo della sanitàera, le risposte dei pazienti alle indagini di soddisfazione, il livello di raggiungimento di standard qualitativi internazionali, quali la sicurezza del paziente, le misure igieniche e la qualità dei trattamenti e la presenza di indagini strutturate rivolte ai pazienti, in gergo tecnico PROMs, Patient Reported Outcome Measures.