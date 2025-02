Lecceprima.it - Migliorare le relazioni tra animali e bambini: a Nardò un progetto di zooantropologia didattica

Leggi su Lecceprima.it

– Non tutti i più piccoli hanno la possibilità di fare esperienza dei benefici di una relazione con un animale di affezione. Così aha preso il via ildi“Lo specchio animale”, ideato e realizzato da Elisa Pastore, medica veterinaria esperta in.