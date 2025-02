Movieplayer.it - Mickey 17, la reazione di Park Chan-wook: "Robert Pattinson merita due Oscar"

Il regista di Decision to Leave ha elogiato la performance dell'attore nel film di Bong Joon-ho. Il registaha pubblicamente elogiato l'interpretazione dinel film17, il nuovo lungometraggio di fantascienza di Bong Joon-ho dopo Parasite. Nel film,interpreta diverse incarnazioni dello stesso personaggio eè rimasto particolarmente colpito dalla performance dell'ex star di Twilight.da"Se volete sapere perché il genere sci-fi è necessario nel mondo" spiega il regista di Oldboy e The Handmaiden "guardate17!".ha esortato l'Academy ad assegnare dueall'attore. In considerazione delle molteplici versioni dei suoi ruoli interpretate nel film,dovrebbe ricevere l'al .