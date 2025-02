Isaechia.it - Michelle Tranchtenberg morta a 39 anni: addio all’attrice di Gossip Girl e Buffy l’ammazzavampiri

all’età di 39.L’attrice celebre per il ruolo di Georgina Sparks nella serieè stata trovata senza vita nel suo appartamento di New York intorno alle 8 di mattina (ora locale).Stando a quanto riportato da Il Corriere della Sera, la notizia sarebbe stata confermata dalla polizia di New York, senza pero? specificare le cause della morte.Da pocosi era sottoposta a un trapianto di fegato. Nell’ultimo periodo era apparsa molto dimagrita, facendo preoccupare i fan.La donna ha iniziato la sua carriera negli’90 con la serie Nickelodeon. Il successo è arrivato grazie al ruolo di Dawn Summers, sorella della protagonista di.L'articoloa 39diproviene da Isa e Chia.