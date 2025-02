Movieplayer.it - Michelle Trachtenberg, star di Buffy e Gossip Girl, è morta a 39 anni

L'attrice, che ha recitato in show come: l'ammazzavampiri, èa 39nella giornata del 26 febbraio 2025., conosciuta dal pubblico televisivo per i suoi ruoli in: l'ammazzavampiri e, èall'età di 39il 26 febbraio 2025. Le fonti del New York Post hanno rivelato che la madre ha trovato il corpo senza vita della figlia nel suo appartamento situato a New York, nell'area di Central Park South, ma il decesso non viene considerato sospetto. La morte dell'attrice Secondo alcune fonti vicine all'attrice,si era recentemente sottoposta a un trapianto di fegato. Negli ultimi mesi, inoltre, sul suo profilo Instagram aveva condiviso delle foto che la ritraevano fisicamente provata, .