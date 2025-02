Quotidiano.net - Michelle Trachtenberg morta, il trapianto di fegato e l’ultima battaglia dell’attrice contro il bullismo

Roma, 26 febbraio 2025 – Mondo dello spettacolo in lutto per l’improvvisa e prematura morte di. L'attrice e modella statunitense è stata trovata cadavere nella sua casa a Manhattan. Aveva appena 39 anni. La sua carriera è iniziata da bambina nel mondo dello spettacolo, era nota soprattutto per i suoi ruoli in “Buffy l'ammazzavampiri” e “Gossip Girl”. Il New York Post è stato il primo a riportare la notizia della sua morte, senza specificare la causa del decesso. La carrieraaveva iniziato la sua carriera di modella nella pubblicità a soli tre anni, lavorando negli anni per gli spot di diverse importanti azienda. Il suo primo ruolo da attrice fu nella serie televisiva di Nickelodeon 'The Adventures of Pete & Pete', dal 1994 al 1996. Nello stesso periodo, aveva recitato nel ruolo di Lily Montgomery nella soap opera 'La valle dei pini'.