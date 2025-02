Universalmovies.it - Michelle Trachtenberg è morta, l’attrice aveva solo 39 anni

Leggi su Universalmovies.it

Hollywood piange questo pomeriggio la morte di, attrice nota per serie cult come Buffy e Gossip Girl.39.In una giornata già segnata dal lutto improvviso legato al produttore/sceneggiatore Roberto Orci, l’industria cinematografica deve fare i conti con la scomparsa prematura di una delle giovani attrici più amate dalla generazione nota come Millennials. La morte diè stata da poco confermata da un articolo offerto da Deadline. Nessun dettaglio è stato aggiunto sulle cause della morte.ha praticamente fattoper quasi tutta la sua “breve vita”, di fatto ha iniziato alla tenera età di 3all’interno di spot televisivi vari. Dopo il ruolo ricorrente nella datata soap opera “All My Children” ed altre varie comparsate,ha ottenuto il suo primo ruolo in un film con “Harriet the Spy” del 1996.