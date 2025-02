Biccy.it - Michelle Trachtenberg è morta a 39 anni: star di Gossip Girl e Buffy

Si è spenta all’età di 39, conosciuta ai più per aver interpretato il ruolo di Georgina ine Dawn in.Secondo quanto riportato dal New York Post, le cause della scomparsa restano sconosciute. Tuttavia, negli ultimi tempi avevano destato preoccupazione alcune foto condivise su Instagram, in cui l’attrice appariva visibilmente dimagrita. Alle ipotesi emerse in seguito,aveva replicato dichiarando di sentirsi “felice e in buona salute”. RIPyou were the best to ever do it pic.twitter.com/Y2BfmFSuPl— popculture (@notgwendalupe) February 26, 2025has sadly passed away at the age of 39. rest in peace. pic.twitter.com/MQQkoeITKM— 2000s (@PopCulture2000s) February 26, 2025, nata a New York l’11 ottobre 1985, fece il suo debutto ufficiale all’età di novenella popolare serie‘90 di Nickelodeon, Le avventure di Pete e Pete, dove vestiva i pdella stravagante Nona F.