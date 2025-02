Anticipazionitv.it - Michelle Trachtenberg è morta a 39 anni: il ritrovamento del corpo

, celebre per i suoi ruoli in Buffy l’ammazzavampiri e Gossip Girl, èall’età di 39. L’attrice è stata trovata senza vita mercoledì 26 febbraio nel suo appartamento di lusso a New York, vicino a Columbus Circle. Il New York Post ha raccontato i dettagli deldeldella donna. Le autorità non hanno ancora chiarito le cause della morte, ma il decesso non è ritenuto sospetto. Scopriamo i dettagli di questa triste notizia.Morte: ildelSecondo quanto riportato dal New York Post, ildiè stato trovato nella sua residenza al One Columbus Place, un complesso di appartamenti di lusso a Manhattan. L’attrice viveva da sola e la madre sarebbe stata la prima a ritrovarla senza vita. Il tutto sarebbe successo verso le 08:00.