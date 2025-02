Ilrestodelcarlino.it - Michele De Pascale al Corno: “Investimento di 70 milioni per l’Appennino”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Lizzano in Belvedere (Bologna), 26 febbraio - La Regione punta al rilancio della montagna. Dopo la conferma di un buon andamento della stagione, infrastrutture, servizi e viabilità sono le parole chiave, con la necessità di “competere con altri territori, puntando sul turismo 365 giorni all’anno”. Le linee guida le lancia il governatoredeche arriva simbolicamente sul nuovo tappeto mobile del comprensorio sciisticoalle Scale, tappeto di risalita finanziato da 565mila euro della Regione. (DIRE) Lizzano in Belvedere (Bologna), 26 feb. - Il turismo bianco anche in Emilia-Romagna " Investimenti e progetti futuri Presenti al tour in quota anche gli assessori Davide Baruffi (Montagna) e Roberta Frisoni (Turismo), la sindaca di Lizzano Barbara Franchi e il presidente dell’Assemblea legislativa ed ex sindaco di Castiglione dei Pepoli Maurizio Fabbri.