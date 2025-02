Mi ha chiamato papa Francesco sono commosso La telefonata dal Gemelli chi l’ha ricevuta

Leggi su Caffeinamagazine.it

continua la sua degenza al Policlinicodi Roma, dove è ricoverato dal 14 febbraio a causa di una polmonite bilaterale. Secondo quanto riferito dalla Sala stampa vaticana, “ilha trascorso una notte tranquilla e sta riposando”. Sebbene la situazione rimanga delicata, il bollettino medico conferma che non siverificati episodi respiratori acuti e che i parametri emodinamici restano stabili.Il Pontefice ha ripreso alcune delle sue attività lavorative direttamente dalla sua stanza, incontrando alti funzionari vaticani. Non è sottoposto a sedativi e continua a seguire la terapia per la polmonite con una somministrazione di ossigeno ridotta. I medici ritengono che l’insufficienza renale rilevata sia “controllata e lieve” e, pur mantenendo la prognosi riservata, assicurano che la sua vita non è in pericolo.