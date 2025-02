Iodonna.it - Metti una canzone romantica e un contesto rovente. E il gioco è fatto

Leggi su Iodonna.it

Un palco prestigioso, unae due artisti che si lasciano trasportare dall’emozione del momento. Fin qui, nulla di strano. Ma considerata la passione mostrata da Will Smith e la popstar spagnola India Martínez, il confine tra spettacolo e realtà sembra farsi più sottile. Durante la loro esibizione al Sguardi intensi e un presunto bacio: la performance di Will Smith e India Martínez infiamma il web, la chimica tra i due ha scatenato un acceso dibattito online: c’è chi ha parlato di un momento di grande intensità artistica, chi invece ha trovato certi gesti un po’ troppo spinti. Il video del loro duetto è diventato virale nel giro di poche ore, dividendo il pubblico tra sostenitori e critici. Will Smith: i film, la vita privata, la famiglia guarda le foto Passione sul palco: Will Smith ha baciato India Martínez?A far discutere è stata l’interpretazione intensa di First Love, brano pubblicato nel giorno di San Valentino da Will Smith e India Martínez.