Metropolitana di Monza, vertice a quattro: i sindaci a Palazzo Marino sui conti che non tornano

, 26 febbraio 2025 – Ore decisive per il futuro delladi. Dopo l’amara sorpresa del conto, ulteriormente lievitato rispetto alle stime iniziali, degli extra costi dell’opera, si attende ildi domani deiper deliberare il destino del prolungamento della linea 5 dall’attuale capolinea di Bignami fino in Brianza. Il sindaco diPaolo Pilotto e gli omologhi di Sesto San Giovanni Roberto Di Stefano, di Cinisello Balsamo Giacomo Ghilardi, e di Milano Giuseppe Sala, si incontreranno a, sede municipale del capoluogo lombardo, per approfondire i prossimi passaggi necessari a procedere con l’iter di realizzazione del prolungamento della linea lilla fino a. Sul tavolo la prosecuzione del lavoro già avviato da due anni e mezzo in merito al progetto che coinvolge lecittà con le sue 11 fermate previste e che ora rischia un brusco arresto per via del lievitare degli extra costi di realizzazione dell’opera alla bellezza di 589 milioni di euro, rispetto ai 400 milioni inizialmente ipotizzati da Milano ad agosto (da aggiungersi al miliardo e 296 milioni già stanziati).