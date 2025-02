Mercato San Severino | al via la riqualificazione del depuratore Investimento da 17 milioni per efficienza e sostenibilità

Zon.it - Mercato San Severino: al via la riqualificazione del depuratore. Investimento da 1,7 milioni per efficienza e sostenibilità

È ufficialmente partita ladeldiSan, impianto cruciale per il trattamento delle acque reflue di sette comuni tra le province di Avellino e Salerno e delle acque industriali provenienti daldi Solofra. L’intervento rappresenta un importante passo verso la modernizzazione e l’efficientamento del sistema depurativo locale.Nei giorni scorsi, presso l’impianto, è stato firmato il verbale di consegna dei lavori, che darà il via alle operazioni finalizzate a potenziare la fase conclusiva della filtrazione. Il progetto è finanziato con 1,7di euro attraverso i fondi PR CAMPANIA FESR 2021/2027, nell’ambito di un più ampio piano regionale volto a migliorare i servizi ambientali e idrici.Gli interventi programmatiGli interventi in programma puntano a incrementare l’nella rimozione dei solidi sospesi, ottimizzare gli spazi e garantire una gestione più flessibile dell’impianto.