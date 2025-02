Juventusnews24.com - Mercato Juve, individuato il possibile erede di Cambiaso: può sbarcare a Torino per 15 milioni di euro. Il nome

Mercato Juve, individuato il possibile erede di Cambiaso: può sbarcare a Torino per 15 milioni di euro. Il nome monitorato dalla dirigenza Juve.

Il Corriere dello Sport oggi in edicola è tornato a parlare di uno degli obiettivi individuati dalla Juve in vista della prossima sessione estiva. Nel caso in cui partisse Cambiaso i bianconeri potrebbero dare l'assalto a De Cuyper.

Il Club Brugge ha fissato il prezzo del laterale belga a 15 milioni di euro, cifra nemmeno poi troppo problematica da raggiungere. La partita semmai si gioca con le altre squadre interessate: soprattutto il Milan, che vuole acquistarlo per affidargli il posto di Theo Hernandez.