Internews24.com - Mercato Inter, Ausilio a caccia del post Sommer! Tre nomi importanti sul piatto per la porta

Leggi su Internews24.com

di Redazionedel! Tresulper la. Le ultime sulla situazione nerazzurraCosi l’edizione odierna di Tuttosport sui piani del calcioper il ruolo di portiere. Ecco alcunisul:SITUAZIONE PORTIERE- «È un duello che, come sempre, ha anche i suoi risvolti al sapore di: Meret è da tempo impegnato in una farraginosa trattativa per il rinnovo del suo contratto, in scadenza a fine stagione. Carnesecchi è legato all’Atalanta da un accordo di più lungo respiro: i passato lo ha cercato proprio il Napoli, oltre che la Lazio. Per il futuro, piacciono entrambi all’– che, in un incrocio tutto tricolore, ha messo Donnarumma in prima fi la per il– ma anche a diverse big estere. Il calcioè però un tema da riservare alla bella stagione: prima, ci sono dei guantoni da mettere sullo scudetto.