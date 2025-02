Meloni | sicurezza e competitività in Ue

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

14.35 "Oggi più che mai le grandi questioni che l'Europa non può permettersi di eludere,sono ladei cittadini e ladel sistema produttivo".Così la premierdopo l'incontro col premier svedese Kristeon. L'Europa, aggiunge, deve "consolidare il pilastro europeo dell'Alleanza Atlantica". La Nato resta "pietra angolare per la".Occorre "spendere di più, incrementare investimenti" Poi sottolinea: pace giusta in Ucraina "solamente se a Kiev saranno date adeguate garanzie di".