Ildifforme.it - Meloni rilancia il ruolo della Nato ma avverte: “Più attenzione alle minacce”

Leggi su Ildifforme.it

In una giornata particolare, caratterizzata ddiscussioni sul possibile invio di truppe Ue in Ucraina e di miglioramenti degli investimenti legati alla difesa europea, il Presidente del Consiglio, Giorgia, ha incontrato il primo ministro svedese, Ulf Kristensson, per discutere proprio queste tematiche e possibili accordi tra i due Paesi. Nella conferenza stampa congiunta, che .L'articoloilma: “Più” proviene da Il Difforme.