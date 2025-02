Thesocialpost.it - Meloni: “Pace duratura per Kiev con garanzie Nato. Serve il coinvolgimento degli Usa”

La presidente del Consiglio Giorgiaha ribadito la posizione dell’Italia sulla crisi ucraina, sottolineando l’importanza di unache prevedadi sicurezza da parte della. Dopo un bilaterale con il primo ministro svedese Ulf Kristeon, seguito alla call del Consiglio europeo, la premier ha confermato che Roma insisterà per ilStati Uniti nel post-conflitto in Ucraina.Il ruolo dellaStati UnitiNel suo intervento,ha dichiarato che ledi sicurezza perdevono essere garantite nel contesto dell’Alleanza Atlantica, con il pienodell’Unione Europea eStati Uniti. “Questa è la cornice migliore per garantire unache non sia né fragile né temporanea, e che scongiuri il rischio che l’Europa possa ripiombare nel dramma della guerra”, ha affermato la premier, allineandosi alle recenti dichiarazioni della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.