Meloni Nato pietra angolare della difesa consolidare pilastro europeo

ROMA (ITALPRESS) – “L’Europa deve avere il coraggio di lavorare in maniera concreta perqueldell’Alleanza atlantica del quale si parla da molto tempo e che deve affiancarsi alnordamericano in un’ottica di complementarietà strategica”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia, a Palazzo Chigi, nelle dichiarazioni alla stampa dopo l’incontro con il primo ministro svedese, Ulf Kristeon.“Larimane ancora di più dopo l’ingressoSvezia eFinlandia lanostra sicurezza ma deve anche avere oggi un approccio che sia il più possibile a 360 gradi – ha aggiunto-. Significa a 360 gradi dal punto di vista geografico, per l’Italia è molto importante l’attenzione al fianco Sud oltre al fianco Est dell’Alleanza.