Meloni incassa l’adesione svedese al piano sui migranti E sulla Nato | lavoriamo a un pilastro europeo

“Gli sforzi che tutti stiamo portando avanti insieme” servono a “gettare le basi di una pace giusta e duratura in Ucraina. L’obiettivo, per noi, è un obiettivo che è possibile raggiungere solamente se a Kiev verranno fornite adeguate garanzie di sicurezza, per essere certi che quello che abbiamo visto in questi tre anni non accada di nuovo e per essere certi che anche le Nazioni europee che più si sentono minacciate possano invece sentirsi al sicuro”. Così la premier Giorgia, al termine dell’incontro con il primo ministroUlf Kristeon.“Ritengo” che le garanzie di sicurezza per l’Ucraina “debbano essere realizzate nel contesto dell’alleanza atlantica, perché penso che questa sia la cornice migliore per garantire una pace che non sia né fragile né temporanea” e per scongiurare “il rischio che l’Europa possa ripiombare presto nel dramma della guerra.