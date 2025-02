Quotidiano.net - Meloni chiamata a riferire in Aula sul video offensivo di Trump su Gaza

venga insul futuro della Palestina considerando i rapporti cordiali che ha con. Stanotteha postato unnel quale trasformain un luogo di divertimenti ed in cui i dollari cadono dal cielo. E' un'offesa ai diritti,gronda di sangue,venga ina dirci cosa pensa diche ha offeso milioni di palestinesi. Deve dirci se condivide questa vergogna o se sta in silenzio ancora una volta". Lo afferma il deputato dei Verdi Angelo Bonelli, inalla Camera. Dopo Bonelli anche Boldrini chiede di intervenire: "E' unraccapricciante, disgustoso.è un cimitero, quelè un oltraggio. Di fronte a questo ci deve essere uno segno di tutti e tutte, maggioranza ed opposizioni. Ieri una Ong israeliana mi ha inviato una mail in cui si racconta della compressione di libertà in Israele.