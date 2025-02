Lapresse.it - Medioriente: Trump posta video AI su futuro Gaza, statue d’oro e lusso

Leggi su Lapresse.it

Torino, 26 feb. (LaPresse) – Donaldha mostrato con unrealizzato con l’intelligenza artificiale quella che sembra essere la sua visione per ildi. Nella clip,ta su Truth e anche sul suo profilo Instagram, senza commenti, viene mostrato il territorio devastato dalla guerra prima che compaia la didascalia ‘2025. Cosa succederà dopo?’. Quindi la zona si trasforma in una sorta di paradiso con spiagge esotiche, grattacieli, yacht die gente che fa festa. Nelle immagini compare anche la torre ‘’ e una gigantesca statua dorata del presidente degli Stati Uniti, con versioni in miniatura in vendita in un negozio di souvenir. Ilmostra anche un bambino che cammina per strada tenendo in mano un enorme palloncino dorato raffigurante il volto di