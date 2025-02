Unlimitednews.it - Medio Oriente, Tajani “Lavorare per soluzione due popoli e due Stati”

ROMA (ITALPRESS) – "Il video di Trump su Gaza non mi pare una novità, si sapeva quale era la proposta, è stata commentata, ricommentata, la nostra proposta è quella di di 2e 2e di avere un mandato internazionale per garantire la stabilità di Gaza e poi riunificare Gaza alla West bank, alla Cisgiordania e poi alla fine dar vita ad una realtà palestinese che riconosca Israele e sia riconosciuto da Israele. È un percorso lungo ma questo mi pare la strada migliore da seguire se si vuole garantire pace stabilità in quell'area". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonioa margine di un convegno.