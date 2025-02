Romadailynews.it - Medio Oriente: Rocca, Gaza e Cisgiordania territori occupati, domenica saro’ a Ramallah e Tel Aviv

Il presidente della Regione Lazio, Francesco, ha dichiarato che la Striscia die lasonopalestinesi, in conformità alle risoluzioni delle Nazioni Unite.ha sottolineato l’importanza di lavorare per la creazione di due Stati, come sostenuto dal ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani. In risposta al piano ipotizzato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump riguardo all’allontanamento dei palestinesi,ha sottolineato l’importanza di stabilire una legalità internazionale e di pensare alla ricostruzione in modo sicuro.Il presidente della Regione Lazio ha annunciato che visiterà, Hebron e Telper promuovere la cooperazione con le autorità palestinesi e israeliane, in particolare nel settore della salute e delle emergenze mediche.