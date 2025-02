Medicina estetica congresso a Bologna Sergio Marlino | Interventi sempre meno invasivi grazie al Plla

Leggi su Ildenaro.it

Si è svolta adal 20 al 22 febbraio la 26° edizione del Sies,internazionale die chirurgiaal cospetto di medici e specialisti presso il Palazzo della Cultura e dei Congressi. Un evento fondamentale di aggiornamento professionale del settore ideato nell’ottica di promuovere formazione e cultura del benessere attraverso la Bellezza. Tra i relatori del, specialista in Chirurgia plastica ricostruttiva edil cui intervento ha affrontato il tema dei “Differenti usi dell’acido polilattico nei diversi distretti corporei” e ha svolto un’analisi dei risultati con sistema 3d fotografico.Il numero di trattamenti non chirurgici per il miglioramento della lassità cutanea corporea è in crescita in tutto il mondo. La percentuale di crescita di procedure non chirurgiche dal 2019 al 2023 è del 40,9%.