Mediastasera consegna dei corpi dei 4 ostaggi israeliani

Secondo quanto riferito da un funzionario israeliano al Times of Israel, ladeidei quattrouccisi avverrà probabilmente questa sera. Isarannoti agli egiziani, che li trasferiranno in Israele. Si prevede che Hamas consegni Tsahi Idan, Ohad Yahalomi, Itzik Elgarat e Shlomo Mantzur, scrive il Times of Israel. Israele rilascerà i 602 prigionieri palestinesi la cui liberazione era prevista per sabato.