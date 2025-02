Unlimitednews.it - Mediae Terrae, Bianchi “Progetto di ripresa oltre la ricostruzione”

ROMA (ITALPRESS) – “disoprattutto per l’area appenninica post terremoto che vala”, ha affermato Luca, direttore Svimez, intervenuto alla presentazione del testo del Commissario Guido Castelli– Dopo il terremoto: la rinascita dell’Italia Centralela fragilità del territorio. “Vuol dire provare a identificare un modello di sviluppo che valorizzi alcune potenzialità di quest’area che è attraversata da problemi, come il tema dello spopolamento. Quindi è necessario ragionare in termini organici e coordinati su tutta l’area dell’Appennino. L’intuizione del libro è di avere una gestione condivisa delle aree, pure appartenenti a diverse regioni, sia in termini di attivazione di investimenti ma anche di individuazione di undi sviluppo”.