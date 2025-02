Juventusnews24.com - McKennie tuttofare: terzino, mediano o trequartista, dove giocherà stasera? Le ultime verso il quarto di Coppa Italia

di Redazione JuventusNews24? Leildi finale diin programma oggiÈ Westonil verodella Juventus. In questa stagione ha ricoperto già diversi ruoli, e sempre con risultati più che positivi: dasinistro, da mezzala a.Main occasione deldi finale diin programma questa sera contro l’Empoli? Stando alleindiscrezioni di formazione il texano agirà nella posizione didietro a Vlahovic.QUOTE JUVE EMPOLI – Dopo la bruciante eliminazione in Champions la Juventus ha centrato la quarta vittoria consecutiva in campionato e ha nellaun importante obiettivo stagionale. Allo Stadium arriva l’Empoli per la sfida valida per i quarti di finale.