Calcionews24.com - Mazzarri Iran, salta il trasferimento all’Esteghlal: la decisione del tecnico è chiara

Leggi su Calcionews24.com

, finisce in un niente di fatto la trattativa con l’Esteghlal di Teheran: ladelFinisce in un niente di fatto la trattativa tra l’Estghlal e Walterper portare inil. Come rivelato da Nicolò Schira ilha deciso di aspettare eventuale offerte dall’Italia piuttosto che .