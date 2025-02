Internews24.com - Mazzarri Iran, colpo di scena sulla trattativa: ‘rubato’ quel vocale dell’ex Inter? La destinazione…

di Redazione, ecco undiun presuntoche va così virale, la nuova destinazione ora.E alla fine – con ogni probabilità – finirà in un niente di fatto latra l’Estghlal e Walterper portare inil tecnico. Come rivelato dall’esperto di calciomercato Nicolò Schira il tecnico ha deciso di aspettare eventuale offerte dall’Italia piuttosto che un’avventura decisamente più esotica. Inoltre, il giornalista sportivoiano Hatam Shiralizadeh ha pubblicato un presuntodel tecnico (il condizionale rimane però d’obbligo) in cui l’exaffermerebbe: «Questi (l’Esteghlal ndr) mi vogliono da un anno, insistono ma io lì non ci vado, capito?». Al suo posto il club ha ingaggiato Miodrag Bozovic. La situazione: Walter #has decided to wait an italian club and has not accepted the rich bid received by #FCEsteghlal, which have just signed Miodrag #Bozovic.