Maxi sequestro di console e videogiochi "taroccati" a Napoli

Tempo di lettura: 2 minutiBen 1.170 consolle, su cui erano stati illecitamente memorizzati 11.700.000”, sono stati sequestrati adalla Guardia di Finanza del comando provinciale. Si tratta di prodotti delle più rinomate software house, precaricati su consolle, giochi non di ultima generazione ma che hanno come protagonisti noti personaggi del mondo dei videogame negli anni ’80 e ’90, tutelati da copyright. Il fenomeno è il cosiddetto “retrogaming”, una passione per idel passato che sta conoscendo una fase di forte popolarità ed espansione a livello commerciale. I finanzieri del Gruppo Pronto Impiego e del primo Gruppo, con le unità cinofile, li hanno trovati durante dei controlli nella zona industriale di, in alcuni esercizi commerciali gestiti da cittadini di origini cinesi.