Abruzzo24ore.tv - Maxi operazione contro le baby gang: 73 arresti in tutta Italia, coinvolto anche l'Abruzzo

Chieti - Blitz nazionalela criminalità giovanile: 73per reati gravi, tra cui tentato omicidio; sequestrati armi, droga e refurtiva; monitorati 600 profili social inneggianti alla violenza. In un'ampiacoordinata dal Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, sono stati arrestati 60 maggiorenni e 13 minorenni in flagranza di reato o sottoposti a fermo per delittila persona, incluso il tentato omicidio, il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti. Ulteriori 142 giovani sono stati denunciati per ricettazione, possesso di armi e strumenti atti a offendere, nonché per detenzione di droga ai fini di spaccio; tra questi, 29 minorenni. Durante l', sono stati sequestrati gioielli e cellulari rubati, oltre a armi e stupefacenti. Sono stati inoltre individuati 600 profili social che incitavano all'odio e alla violenza,le forze dell'ordine, promuovendo l'uso di armi da fuoco e da taglio; tali profili saranno segnalati alle.