Maxi eredità al canile di Bologna | 120mila euro per i trovatelli

, 26 febbraio 2025 – Ci sono persone la cui generosità va oltre la vita terrena, come nel caso della signora Luciana Buggetti che ha deciso di devolvere la suaper una metà alla Fondazione Ant e per l’altra agli animali dele gattile municipale al Trebbo. La signora, morta alo scorso anno lo ha scritto nel testamento olografo che è arrivato al Comune. L’amministrazione ha accettato, con beneficio di inventario, la donazione dalla donna, che nel proprio testamento ha disposto di donare i propri risparmi e investimenti in parti uguali all’Ant e al Rifugio del cane e gatto a Trebbo di Reno, gestito dal Comune di. Nelle casse della città entrano così circa, da cui devono essere dedotte tutte le spese connesse alla procedura di successione, sostenute e da sostenere, come quelle a carico del curatore ereditario e le tasse.