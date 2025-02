Ilrestodelcarlino.it - Maxi discarica abusiva nell’azienda: scoperte 1.400 tonnellate di rifiuti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

All’apparenza l’azienda si occupava del noleggio di box dove stipare merci e fondi di magazzino. In realtà, secondo gli inquirenti, si sarebbe trattato di una copertura per smaltire irregolarmente una montagna di. L’operazione congiunta dei carabinieri forestali di Rimini, Santarcangelo e Bagno di Romagna ha portato alla scoperta di unaproprio a Santarcangelo. Un capannone industriale e un terreno annessa erano adibiti allo stoccaggio illegale di un’ingente quantità die sono stati posti sotto sequestro, unitamente ai materiali rinvenuti. Il blitz si inserisce nell’indagine più ampia, coordinata dalla Procura di Rimini e condotta dai carabinieri forestali di Forlì-Cesena, che ha portato all’esecuzione di un provvedimento cautelare. Le indagini dei militari hanno rivelato che l’attività illecita veniva abilmente mascherata dietro una società, che ufficialmente si occupava dei noleggio di box e spazi per deposito merci.