Oasport.it - Max Verstappen entusiasta dopo i Test: “La macchina fa quello che voglio, solo buone sorprese”

Leggi su Oasport.it

Maxè sembrato molto soddisfatto al termine della prima giornata diF1 andata in scena in Bahrain. Il pilota della Red Bull ha avuto la possibilità di provare la nuova monoposto e di prendere le prime misure alla vettura con cui sarà chiamato a difendere il titolo iridato conquistato lo scorso anno, chiudendo con il terzo tempo della sessione.Maxha analizzato la propria prestazione ai microfoni di Sky: “Per come ho guidato oggi tutto è andato bene. Ci sono state, il che è positivo. Non conosciamo ancora il nostro ritmo ma tutto funziona bene, lasta facendocheche faccia. È tutto sotto controllo“.Il Campione del Mondo, che tornerà in pista domani per la seconda giornata di, ha poi proseguito: “Stiamo imparando costantemente e provando diverse cose, e continueremo a farlo.