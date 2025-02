Iodonna.it - Max approfondisce la conoscenza di Francesca e, a fine puntata, elimina altre due ladies

Secondo appuntamento – in onda stasera su Real Time alle 21.30 – per The Golden Bachelor, il dating show condotto da Ascanio Pacelli. Max, l’affascinante consulente finanziario di 61 anni in cerca del grande amore, si prepara a conoscere più nel profondo alcune delle 13rimaste in gara per conquistarlo (erano 16 al debutto), ma sarà costretto a farezioni. Nel frattempo, fra le single, la competizione è sempre più agguerrita. Il trailer di “The Golden Bachelor” su Real Time X Leggi anche › Uno scapolone per 16 “”: Ascanio Pacelli conduce l’atteso “The Golden Bachelor” The Golden Bachelor Italia, anticipazioni secondaTrasferite in una villa alle porte di Roma, le 13 aspiranti compagne di Max cominciano subito a battibeccare sulla spartizione delle camere da letto.