Mauro | L’Inter ha una panchina d’oro Martinez è il futuro!

Nel post-partita di Inter-Lazio ha parlato Massimoa proposito della vittoria dei nerazzurri.strappa il pass per la doppia semifinale contro il Milan.GENEROSITÀ – Nel post-partita di Inter-Lazio, Massimosi è espresso così a Canale5 sulla prestazione di Marko Arnautovic: «Prima di parlare del gol, bisogna sottolineare i grandi recuperi che ha fatto durante il match. Queste giocate generose fanno squadra. Anche Taremi non ha giocato male. Ha sbagliato tanto ma si è speso molto per la squadra. In fase di non possesso è stato importante. Inoltre voglio dire cheha trovato un grande portiere. Penso sarà difficile, con la bella prestazione di Genoa e stasera, metterlo fuori. E poi ha dei giocatori che non possono essere chiamati seconde linee»Inter-Lazio sottolinea l’importanza dellanerazzurraPRESENTE E– L’Ex giocatore parla dell’abnegazione e della voglia di mettersi in mostra dei giocatori ‘non titolari’ del: «Probabilmente dirò cose banali, però se un gruppo ha bisogno di diventare squadra te ne accorgi da come si comportano i giocatori in queste partite.