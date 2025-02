Oasport.it - Matteo Berrettini supera O’Connell con autorità e avanza ai quarti nell’ATP di Dubai

Leggi su Oasport.it

si qualifica per idi finale dell’ATP 500 di. Per il romano altra performance convincente: batte in un’ora e mezza per 7-6(2) 6-2 l’australiano Christophere attende ancora di scoprire chi sarà il suo prossimo avversario, considerando che sono ancora in campo Stefanos Tsitsipas e Karen Khachanov (e sarebbero sfide decisamente diverse per pregresso, quelle con il greco e il russo).Il primo set comincia subito con tre chance di break per, che parte a suon di vincenti., però, serve bene e si toglie dai guai. L’australiano ha comunque diversi problemi quando deve tenere i propri turni di battuta, al contrario del romano che è in generale complesso da scalfire. Questa la sequenza per: vantaggi nel terzo game, risalita da 15-30 nel quinto (con la collaborazione dell’italiano), poi qualche momento più calmo.