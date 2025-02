Oasport.it - Matteo Arnaldi cede in tre set ad Alexander Zverev dopo una lotta furibonda ad Acapulco

Ci ha provato(n.33 del ranking) a far saltare il banco nella sfida di primo turno dell’ATP500 di(Messico) contro il n.2 del mondo,. Il ligure ha impegnato in quasi tre ore di gioco (2 ore e 46 minuti) il tedesco sul cemento centroamericano, andando avanti di un set, ma poi commettendo errori importanti nelle fasi decisive. Ne ha approfittato, impostosi col punteggio di 6-7 (2) 6-3 6-4. Il teutonico, quindi, affronterà negli ottavi di finale l’americano Learner Tien, a segno nel primo round contro il britannico Cameron Norrie.Nel primo set i due giocatori sono molto efficaci nel turno al servizio, trovando soluzioni tali da abbreviare lo scambio. Nel decimo game, però,ha una possibilità per far suo il parziale, maannulla la chance.