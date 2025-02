Iltempo.it - Mattarella: "In una società piena di solitudini, la risposta è la solidarietà"

(Agenzia Vista) Roma, 26 febbraio 2025 "Unache paradossalmente vive di eccessive connessioni e sviluppa altrettante, come la nostra, vive anche di una ricchezza di valori e comportamenti solidali". Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica Sergionella cerimonia per il conferimento delle Onorificenze al merito della Repubblica a 31 persone che si sono distinte per atti di eroismo e impegno. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev