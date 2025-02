361magazine.com - Masterchef: tutto pronto per la finale 2025

In onda su SkyItalia si avvicina al traguardo più ambito: la proclamazione del vincitore. Giovedì 27 febbraio, su Sky e in streaming su NOW, negli episodi finali della stagione, uno tra Anna, Jack, Mary e Simone realizzerà il proprio sogno al termine di un percorso fatto di sfide intense, capaci di mettere alla prova tecnica e creatività degli aspiranti chef. Il compito di eleggere il nuovoitaliano spetterà ai giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, attenti osservatori delle cucinate e giudici dei menù proposti dai finalisti nell’ultimo atto della competizione.I “fantastici 4” che si contenderanno il titolo in questa edizione del cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy sono cuochi amatoriali dalle personalità e storie molto diverse, ma uniti dalla stessa ambizione: vincere.