Zonawrestling.net - Masha Slamovich: “La TNA ha il miglior roster del Mondo al momento”

Leggi su Zonawrestling.net

è in questola figura principale della Knockouts Division in TNA.La campionessa parlando al Paltrocast With Darren Paltrowitz ha dichiarato che in questola TNA ha ilalper quanto riguarda il Pro Wrestling, in seguito alla domanda su chi fossero i wrestler più forti, ecco le sue parole:“Non si possono nominare soltanto due o tre persone, io penso che la TNA abbia ilal, non solo nella Knockouts Division, anche nella men’s division. Abbiamo gente che si amalgama perfettamente con ogni tipologia o stile di wrestling in cui li potresti classificare. Penso che partendo dal nostro spogliatoio il campo sia molto vasto. Contando le stelle già affermate e quelle che si devono ancora affermare ilè bello pieno.