Dilei.it - Mary di Danimarca raggiante e chic in tubino nero, sorprende poi con il burgundy

Leggi su Dilei.it

diha dimostrato, ancora una volta, il suo gusto in fatto di stile in occasione delle sue uscite ufficiali degli ultimi giorni. La Regina infatti è riuscita ad apparire elegante ea due diversi eventi con dei look differenti tra loro. Infatti, se per una funziona religiosa la sovrana del paese europeo ha scelto un classico, accompagnato da un cappotto grigio, per la successiva uscita pubblica,diha scelto un look molto colorato, declinato nei colori del rosa e del. Ma il fascino e l’eleganza della Regina non hanno subito perdite, visto che è apparsa piùche mai.di, il look rosa eDa quando è diventata Regina, ancora più di prima,diè protagonista di molti impegni ufficiali per rappresentare la Corona danese.